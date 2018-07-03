السجن 10 سنوات لوالدة متطرف فرنسى بتهمة تمويل الارهاب

أ ف ب

حُكم على كريستين ريفيير، والدة متطرف فرنسى أصبح "اميرا" فى سوريا التى زارتها ثلاث مرات، بالسجن 10 سنوات الثلاثاء فى باريس بتهمة مشاركة أهداف إرهابية وتمويل الإرهاب أيضا.

وأكدت محكمة الاستئناف فى باريس العقوبة القصوى التى تقررت في أكتوبر 2017 ضد هذه المرأة التى تبلغ الثانية والخمسين من العمر، أى السجن عشر سنوات. وحكم عليها قضاة الاستئناف أيضا هذه المرة بتمويل الارهاب، لأنها "قامت بتحويل او سعت إلى تحويل أموال إلى مقاتلين فى سوريا".

كريستين ريفيير هى والدة تيلر فيلوس، المقاتل الفرنسى الذي ترقى سريعا فى أحد الجماعات الجهادية. وقد اعتنقت الإسلام بمساع من ابنها، وسرعان ما تطرفت.

واعتقلت في 2 يوليو 2014 فى منزل ابنها البكر، ليروى (30 عاما) بينما كانت تستعد للتوجه إلى سوريا بعد ثلاث رحلات سابقة.