الزراعة: حملات مكثفة على الجمعيات للتأكد من تطبيق أسعار الأسمدة الجديدة

كتب عز النوبى

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية والإدارت التابعة له ومديريات الزراعة، حملات مكثفة على الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة للاسمدة، وعدم التلاعب بالأسعار المدعومة للزراعات الصيفية.

كان الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة البترول ووزارة وقطاع الأعمال، قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، زيادة فى سعر طن الأسمدة الأزوتية بواقع 90 جنيها للطن، على أن يكون سعر طن اليوريا 3290 جنيها للطن وبالنسبة للنترات 3190 جنيها للطن، أى زيادة فى سعر الشيكارة الحالية 4.5 جنيه، موضحا إنه تم التنبيه على الجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة بالأسعار الجديدة بدءًا من أمس الإثنين.