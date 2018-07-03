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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:43 م
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الرئيس المكسيكى المنتخب يعرض على ترامب خفض عدد المهاجرين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:57 م
الرئيس المكسيكى المنتخب يعرض على ترامب خفض عدد المهاجرين الرئيس المكسيكى المنتخب اندريس مانويل لوبيز
(أ ف ب)
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اقترح الرئيس المكسيكى المنتخب اندريس مانويل لوبيز أوبرادور على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "الحد من الهجرة" و"تحسين الأمن"، وذلك غداة فوزه الساحق الذى حمل اليسار إلى السلطة فى المكسيك.

وقال لوبيز أوبرادور الملقب بـ"املو" فى تغريدة على تويتر مساء الاثنين "تلقيت اتصالا هاتفيا من دونالد ترامب وتحدثنا لحوالى نصف ساعة. اقترحت عليه التفكير في اتفاق شامل يشمل مشاريع تنمية تؤدى إلى خلق وظائف فى المكسيك، وفي الوقت نفسه الحد من الهجرة وتحسين الأمن".

وكان ترامب صرح قبيل ذلك أنه أجرى "مناقشات جيدة" هاتفيا مع لوبيز أوبرادور، وأكد انه يتوقع "علاقات جيدة جدا" فى المستقبل. وقال "اعتقد أنه سيحاول مساعدتنا على الحدود".

فاز لوبيز اوبرادور (64 عاما) فى الانتخابات الرئاسية بـ52,9% من الأصوات حسب النتائج الرسمية التى نشرت مساء الاثنين وتشمل 93,2% من الاصوات.

وقد حصل على أغلبية الأصوات فى مجلس النواب ويبدو أن حزبه سيهيمن على مجلس الشيوخ ايضا.

 


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