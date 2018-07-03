الذهب يرتفع من أدنى مستوى فى 7 أشهر مع تراجع الدولار

رويترز

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوى فى 7 أشهر تقريبًا، اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار وانخفضت الأسهم الآسيوية وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1244.72 دولار للأوقية (الأونصة)، وفى وقت سابق من الجلسة انخفضت أسعار الذهب إلى 1237.32 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياتها منذ 12 ديسمبر 2017.

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1245.80 دولار للأوقية، فيما تراجع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.4% إلى 94.650.

ويخفض تراجع العملة الأمريكية بوجه عام تكلفة المعدن النفيس المقوم بالدولار على المستثمرين الذين يدفعون بعملات أخرى، وفى الوقت ذاته بلغت الأسهم الآسيوية أدنى مستوى فى 9 أشهر، اليوم، بفعل تصاعد المخاوف من توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية، فى الوقت الذى شهدت فيه السوق الصينية يوما سيئا آخر.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار فى السادس من يوليو، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.91 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 942 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2% إلى 814.30 دولار للأوقية، وفى وقت سابق من الجلسة تراجع البلاتين لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2008 عند 793 دولارا.