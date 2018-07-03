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الدفاع الروسية: 8 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:48 ص
الدفاع الروسية: 8 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد 8 انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لم يسجل الجانب التركى أى انتهاكات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات وقعت فى محافظتى اللاذقية وحماه، واصفا الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا بأنه مستقر.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا لم ينفذ أى عمليات إنسانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولكن تم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 10 أشخاص.

وأوضح أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية خلال الــ 24 ساعة الماضية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

فى سياق آخر، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتجدد الاشتباكات بين قوات النظام السورى وبين الفصائل المسلحة على عدة محاور فى درعا جنوب سوريا بعد توقفها لساعات.

وقال المرصد السوري، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن المقاتلات الحربية الروسية والسورية استأنفت غارتها الجوية بشكل مكثف على بلدات محافظة درعا جنوب سوريا ما تسبب فى سقوط عدد من الجرحى فى صفوف المدنيين.

وأكدت المرصد محاولات النظام السورى التقدم باتجاه محاور الطيرة وتل السمن وأطراف محيط طفس شمالى مدينة درعا فى محاولة لفصل مناطق سيطرة الجيش السورى الحر فى المنطقة إلى شطرين.

وأضاف أن الاشتباكات تركزت فى محيط بلدة طفس شمالى درعا، بعد فشل المفاوضات مع الجانب الروسى بخصوص اتفاقيات المصالحة مع النظام فى ما يتعلق بمدينة درعا.

يذكر أن قوات الجيش السورى قد بدأت بغطاء جوى، عملية برية موسعة للتقدم باتجاه بلدة طفس من محورين الأول شرقى من جهة طريق التابلين وآخر من الشمال عبر منطقة تل السمن.

 


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