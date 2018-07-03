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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:06 م
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الداخلية تضبط 341 طفلا متسولا و1206 أشخاص يستغلون الأطفال الأحداث

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:19 م
الداخلية تضبط 341 طفلا متسولا و1206 أشخاص يستغلون الأطفال الأحداث متسولين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملاتها الأمنية، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال الأمن الاجتماعى الذى يستهدف حماية الطفولة والأمومة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها وكذا مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.

وفحصت أجهزة الأمن 111 حالة بخط نجدة الطفل على مستوى الجمهورية، وضبطت 89 قضية فى مجال استغلال الأحداث، و579 قضية فى مجال تعرض أطفال للخطر، و1206  مخالفة قانون الطفل عن طريق تشغيل الأحداث ، و54 قضية مخدرات .

وأثمرت جهود أجهزة الأمن خلال شهر ، عن ضبط 341 قضية تسول، وتشكيلين عصابيين و1555 بائع متجول، و13 قضايا إحراز سلاح نارى بدون ترخيص ، و27 قضية إحراز سلاح أبيض ، و624 حكم قضائى متنوع.

وتم إيداع 18 طفل فى دور الرعاية الإجتماعية، و9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الجنايات، و532 قضية فى مجال الجنح، وضبط 186 قضية فى مجال جرائم السرقات العامة ، و154 فى مجال مكافحة جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص، و16 واقعة تدخين داخل دور العرض وقضيتين فرض السيطرة واستعراض القوة، وقضيتين ألعاب نارية، وقضيتين تهرب جمركى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

 

 

 

 

 


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