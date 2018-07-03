الداخلية تحبط تهريب 2 مليون لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية فى ضبط 272 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 2,269,421 لتر سولار وبنزين، وضبط 911 قضية أسطوانات البوتاجاز، ضبط خلالها 68873 أسطوانة، و478 قضية دقيق مدعم وأقماح، وضبط 6417 قضية فى مجال المخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين ـ خلال شهر ـ عن ضبط 557 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و76 قضية فى مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، و2259 قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط 21468 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 852 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك ومصنعاتها، و619 قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر، و86 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، و132 قضية فى مجال الأعلاف والأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية، و127 قضية اتجار فى الألعاب النارية، بمضبوطات بلغت 416,333 قطعة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.