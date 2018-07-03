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الداخلية المغربية: اعتقال 4 أشخاص خططوا لشن هجمات فى البلاد

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:07 ص
الداخلية المغربية: اعتقال 4 أشخاص خططوا لشن هجمات فى البلاد قوات الشرطة المغربية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال أربعة أشخاص يشتبه فى انتمائهم لتنظيم (داعش) الإرهابى، كانوا يخططون لشن هجمات فى مدن مغربية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، عن بيان للوزارة : "أن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 19 و24 عامًا، وكانوا بصدد اكتساب مهارات فى مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية فى المملكة".

وأضاف البيان أن قوات الأمن "ضبطت أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات ومنشورات تمجد فكر التنظيم".

وأشار إلى أنهم كانوا ينشطون فى مدن الدار البيضاء وطنجة والناظور وتيزنيت، وأن أحدهم "كان على صلة وثيقة بأحد الموقوفين ضمن الخلية الإرهابية الموالية لداعش التى تم تفكيكها أخيرا بكل من المغرب وإسبانيا".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت فى مايو الماضى تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تضم خمسة عناصر.


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