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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:05 ص
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الخطوط الجوية العراقية تنفى سقوط طائرة فى الناصرية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:00 ص
الخطوط الجوية العراقية تنفى سقوط طائرة فى الناصرية الطيران العراقى
وكالات الأنباء
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أعلنت شركة الخطوط الجوية، الاثين، أن التصوير المتداول للطائرة الواقعة فى مدينة الناصرية غير صحيح، مبينة انها معلم سياحى فى ساحة عباس بن فرناس.

وذكر إعلام الشركة فى بيان أن "ضمن مسلسلها التسقيطى المتواصل عرضت بعض مواقع التواصل الاجتماعى تصويرا قديما لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، أدعت أنها سقطت فى أحد شوارع مدينة الناصرية".

وأضاف أنه "للتوضيح نقول أن هذه الطائرة سبق أن قررت الوزارة فى زمن الوزير السابق بيان جبر الزبيدى، أن تجعلها معلما سياحيا ومطعما يرتاده المسافرين فى ساحة عباس بن فرناس"، لافتا الى انه "بإمكان التأكد من ذلك بملاحظة ألوان الطائرة وشعار الشركة الذى تم تغييره منذ سنوات فضلا عن ملابس المارة الشتوية".

وأشار البيان إلى أن "هذه الإدعاءات الفارغة ما هى إلا عصا يضعها الفاشلون فى دولاب النجاح والتطور الكبير الذى شهدته الخطوط الجوية العراقية بفضل المتابعة المستمرة لوزير النقل كاظم فنجان الحمامى، والتخطيط السليم لإدارة الشركة متمثلة بمديرها العام ومسؤولى مفاصلها الأخرى.

 


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