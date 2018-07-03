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الخارجية: ألمانيا تسعى للاستفادة من خبرة مصر فى الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:33 م
الخارجية: ألمانيا تسعى للاستفادة من خبرة مصر فى الهجرة غير الشرعية السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
كتب أيمن رمضان
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قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية، يجرى عدة لقاءات خلال زيارته إلى ألمانيا مع وزير الداخلية الألمانى وعدد من الوزراء المعنيين فيما يخص العلاقة بين البلدين، وتابع:"ملف الهجرة غير الشرعية كان محل نقاش مطول مع وزير الداخلية الألمانى وتحدث شكرى عن رؤية مصر  فى ذلك وأهمية التعامل معها بشكل شامل بحيث يتجاوز المنظور الأمنى إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وجذور هذه المشكلة بأبعادها المختلفة".

 

وأضاف "أبو زيد"، خلال اتصال هاتفى بفضائية "ON live"، أن وزير الداخلية الألمانى رحب كثيرا بطرح وزير الخارجية المصرى وأعرب عن قدرة مصر على التعامل مع هذه القضية وقدرتها على التعامل مع السفن ومراكب الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ عام 2016 ، وتابع:"وكان هذا محل تقدير كبير حتى أن وزير الداخلية الألمانى قال أنه يريد أن يستفيد من الخبرة المصرية فى التعامل مع هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها فى أوروبا".  

 


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