الحكومة: نستهدف تنفيذ 8 مناطق حرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة

كتبت : نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" سعيًا لدفع عجلة الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، تنمية الوعى الاستثمارى، بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى تمويل المشروعات. ويتضمن برنامج التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، ميكنة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، إتمام إجراءات التأسيس والتعديل إلكترونيا، إطلاق خريطة استثمارية شاملة، زيادة عدد المناطق الحرة العامة المتكاملة بالمحافظات وإنشاء منطقة حرة لوجيستية، تنفيذ 8 مناطق حرة، إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.

أما برنامج تنمية الوعى الاستثمارى، يتضمن تأسيس 830 شركة فى إطار مبادرة شركتك فكرتك، التوسع فى تنظيم حملات توعية لرفع الوعى الاستثمارى، تنظيم 25 حملة توعية لرفع الوعى الاستثمارى.

وأخيرًا تسعى الحكومة إلى تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية فى تمويل المشروعات من خلال تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتسهيل النفاذ لمصادر التمويل المختلفة، الوصول بعدد المستفيدين إلى 6 ملايين مستفيد.