الحكومة توافق على مشروع قرار تنظيم إقامة المهرجانات الثقافية والفنية

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتنظيم إقامة المهرجانات الثقافية والفنية، بما يشمل جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالى سواء كانت دولية أو محلية، التى تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية، بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف الى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم.

وينص مشروع القرار على أن تختص وزارة الثقافة بمنح تراخيص تنظيم أو إقامة أى مهرجان، كما تشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة، وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات، ومتابعة آليات تنفيذها وتقييمها، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات، إلى جانب تحديد الدعم المالي واللوجستى، وتنسيق كافة الجوانب.