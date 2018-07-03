video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة توافق على مشروع قرار تنظيم إقامة المهرجانات الثقافية والفنية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:01 م
الحكومة توافق على مشروع قرار تنظيم إقامة المهرجانات الثقافية والفنية مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتنظيم إقامة المهرجانات الثقافية والفنية، بما يشمل جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالى سواء كانت دولية أو محلية، التى تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية، بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف الى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم.
 
وينص مشروع القرار على أن تختص وزارة الثقافة بمنح تراخيص تنظيم أو إقامة أى مهرجان، كما تشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة، وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات، ومتابعة آليات تنفيذها وتقييمها، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات، إلى جانب تحديد الدعم المالي واللوجستى، وتنسيق كافة الجوانب.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدبولى: قيمة برنامج الحكومة فى التطبيق الفعال.. وفريق بكل وزارة لمتابعة التنفيذ

المهرجانات

الندوات

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة