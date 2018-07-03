الحكومة توافق على اختيار الاستشارى المبرمج لعملية إنشاء البيت المصرى بباريس

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على اختيار الاستشارى المبرمج لعملية إنشاء البيت المصرى بباريس، وذلك فى إطار الاتفاقية الموقعة بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية والمدينة الجامعية بباريس ورئاسة جامعات باريس فى هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/6/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (19) مشروعاً لوزارات الاسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل، والعدل، والتنمية المحلية، والآثار.