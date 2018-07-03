الحكومة تضع برامجا لمواجهة التطرف الفكرى ثقافيا ونشر سماحة الإسلام

كتبت : نورا فخرى

فى إطار المواجهة الشاملة للإرهاب، تبنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" برنامج لنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، بالإضافة إلى برنامج لتعزيز دور المؤسسات الثقافية.

ووفقا لبرنامج نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى، تستهدف الحكومة تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى، استعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة والتعايش السلمى وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام.

وفى هذا الصدد، تسعى الحكومة إلى تنفيذ ما يربو على 18 ألف دعوية ونحو 150 حملة توعوية ونحو 30 ألف ندوة ثقافية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء لجان الفتاوى الدينية من 230 لجنة حاليًا إلى 456 لجنة بنهاية البرنامج، والتوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن العصرية بإنشاء 1200 مكتب جديد، و800 مدرسة مسجد جامع قرآنية، الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، من خلال تنظيم 44 برنامجا تأهيليا.

وحسب برنامج "تعزيز دور المؤسسات الثقافية فى مواجهة التطرف"، تستهدف الحكومة توظيف الأنشطة والفعاليات الثقافية فى بناء قيم اجتماعية إيجابية تهيئ الفرصة لتكوين مواطن مصرى إيجابى بهويته الوطنية وقادر على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والعيش المشترك فى مجتمع يسوده السلام.