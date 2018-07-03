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الحكومة تتعهد بالقضاء على الفقر.. تعرف على أهم أرقام برنامج الحكومة - صور

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:40 م
الحكومة تتعهد بالقضاء على الفقر.. تعرف على أهم أرقام برنامج الحكومة - صور بيان برنامج الحكومة
كتبت: نورا فخرى وهند مختار
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ينشر "اليوم السابع" أهم الأرقام التى وردت ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى عرضها على مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ويتضمن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، العديد من المحاور الهامة، ويأتى فى مقدمتها بحسب برنامج الحكومة، أن فسلفة برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الـ4 المقبلة "18/2019-21/2022 " مرتكزة على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسى يونيو 2018 لتراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة"، منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقا "مرحلة جنى الثمار" فى إطار التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، وأيضا بناء الإنسان المصرى، إيمانا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.

 

وأكد رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان أن البرنامج لن يترك فقيرا يتكفف، لافتا أن المرحلة القادمة فترة الانطلاق، مشيرا إلى أنه من المستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.

 

وأكد برنامج الحكومة، على أنه تم مراعاة أن يكون شاملا لأهم الأولويات أثناء إعداده للسنوات الأربع المقبلة، خاصة مؤشرات الأداء الأساسية الخاصة بكل أولوية وبما يكفل تسهيل عملية رصد ومتابعة وتقويم انعكاسات ذلك خاصة على جودة حياة المواطنين فى كافة ربوع الوطن.

 

 وتضمن البرنامج 5 أهداف رئيسية وهى كالتالى:

 

1 - حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.

 

2 -  بناء الإنسان المصرى.

 

3 -  التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.

 

4- النهوض بمستويات التشغيل.

 

5 -  تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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