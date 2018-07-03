الحكومة: بدء إنشاء القطار فائق السرعة لربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية -صور

سمير حسنى _ ريهام عبد الله - تصوير حازم عبد الصمد وخالد مشعل

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف أمن الطاقة، وتوفير وتأمين الطاقة الكهربائية لطالبيها بسعر مناسب، مشيرا للاهتمام الشديد بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والتوسع فى استخدام العدادات الذكية والمدفوعة مسبقا.

وأشار مدبولى، خلال كلمته لإلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، إلى أن الحكومة تستهدف بدء عمليات البحث عن البترول فى البحرين الأحمر والمتوسط.

وتابع رئيس الحكومة: "المحور الثانى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، المواطن المصرى سيشهد تحسن وتطور خلال الشهور القليلة القادمة، فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، وتوفير السلع الغذائية والوحدات السكنية".

وأشار مدبولى، إلى أن ملف الإسكان يسير بخطى ثابتة، موضحًا أنه جارى استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف مدبولى: "سيتم التوسع فى تنفيذ محطات تنقية المياه، ولوصول بمعدلات تغطية مياه الشرب للمدن 100%، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، وصول تغطية الصرف الصحى فى المدن لـ100% و60% فى الريف".

وعن ملف السكك الحديد والطرق، أكد رئيس الوزراء، على أنه سيتم البدء فى إنشاء القطار فائق السرعة لربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر ومحافظة الإسكندرية، وإنشاء 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق فى شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء 20 كوبرى جديدة، لإلغاء التقاطعات بشبكة الطرق".

واستطرد مصطفى مدبولى حديثه: "تلتزم الحكومة بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، ومساعدة المواطن لتخطى الظروف الاقتصادية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، رسالتنا واضحة لن نترك شخصا فقيرا".



















































