الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع جديدة فى نهم

إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش الوطنى مسنودة بطيران التحالف العربى، اليوم، من تحرير مواقع جديدة فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكرى، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى شنت هجومًا واسعاً، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها المليشيات الانقلابية فى ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة ومنها: جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادى محلى، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير فى صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر بأن مقاتلات التحالف العربى استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات، حيث أسفرت الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة BMB غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربى بفاعلية فى المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات وتدمير مخازن أسلحتها فى منطقة وادى محلى.