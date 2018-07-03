video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع جديدة فى نهم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:01 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع جديدة فى نهم نهم
إيمان حنا
إضافة تعليق

تمكنت قوات الجيش الوطنى مسنودة بطيران التحالف العربى، اليوم، من تحرير مواقع جديدة فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكرى، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى شنت هجومًا واسعاً، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها المليشيات الانقلابية فى ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة ومنها: جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادى محلى، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير فى صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر بأن مقاتلات التحالف العربى استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات، حيث أسفرت الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة BMB غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربى بفاعلية فى المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات وتدمير مخازن أسلحتها فى منطقة وادى محلى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الدولى لصون الطبيعية يطالب بحماية موقع التراث العالمى فى اليمن

التحالف العربى يصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى موانىء اليمن خلال 24 ساعة

وصول المبعوث الأممى إلى اليمن لإجراء مباحثات مع الحوثيين

نهم

اليمن

صنعاء

الجيش اليمنى

القوات اليمنية




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة