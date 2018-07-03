الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على قانون خصم مخصصات الشهداء الفلسطينيين

كتب مصطفى عنبر

أدانت الجامعة العربية اليوم، قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلى على اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـى تجمعهـا إسـرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، كما تدعو الجهات الدولية والحقوقية للتصدى لهذا القرار الذى أقره الكنيست.

وأكد الأمين العام المساعد ( رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ) الدكتور سعيد أبو على، فى تصريحات له اليوم بمقر الجامعة، إن هذا القرار غير القانوني يعد نهجا جديدا تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون والأعراف الدولية، وهم الذين ضحوا فى الأصل في مسيرة شعبهم للخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، الحق والنضال المشروع للشعب الفلسطينى الذى تحظى نضالاته وتضحياته باحترام وتضامن العالم.

وطالب الأمين العام المساعد، دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين والرد علــى حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التى تمارسها دولة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وارهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولى.

وأكد أبو علي، أن هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعى، ويعد إرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وعملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطينى وحقوقه، وخرق للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها.