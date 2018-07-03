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التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:02 ص
التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة -إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية- انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية فى فروع ومنافذ الشركة فى محافظات الوجه البحرى  ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال مخازن الجملة، إضافة إلى توفير كل المنتجات والسلع الغذائية والدواجن واللحوم للمواطنين. 

وأضاف جمال الشرقاوى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتعاقد على توفير المنتجات والسلع الغذائية للشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية أولاً بأول لطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة أكد توفير السلع المدعمة، حيث تم توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة وغيرها من  السلع الأخرى التى قد تصل إلى 20 سلعة يتم صرفها  وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات ووفقًا لاحتياجات أصحاب البطاقات  .

 

 

 


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التموين

جمال الشرقاوى

السلع المدعمة




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