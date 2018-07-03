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التعليم تقدم منحة التكنولوجيا التطبيقية لطالبات التعليم الفنى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:13 م
التعليم تقدم منحة التكنولوجيا التطبيقية لطالبات التعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك تعاون مع إحدى الشركات الخاصة، يتم من خلاله تقدم المنح التدريبية للتكنولوجيا التطبيقية لطالبات التعليم الفنى المتفوقات تخصص ميكانيكا لمدة شهرين بنظام المكافأة الشهرية، بدءًا من 1/7/2018 حتى 31/8/2018.

وتأتى هذه المنح ضمن بنود مبادرة صناع مصر التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتطوير مخرجات التعليم الفنى، وتطوير مهارات هؤلاء الطلاب لتواكب احتياجات سوق العمل، ولوضع شباب مصر وخاصة خريجى التعليم الفنى على الخريطة العالمية.

وأكد خيرى أن اختيار مجموعة من الطالبات المتفوقات من طالبات التعليم الفنى الصناعى تخصص (ميكانيكا) من محافظات القاهرة الكبرى؛ وذلك لتعزيز فرصهن بسوق العمل، من خلال استقبال الأسماء المُرشحة من المديريات، ثم عقد المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لقبولهن.

كما أوضحت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمانة الفنية أن شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبى للفتيات أعدت كالتالى:

أن تكون الطالبة مقيدة بالعامين الدراسيين الأخيرين بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس أو نظام السنوات الثلاث، وأن تكون ملتزمة بالحضور بالمدرسة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون من الطالبات المتفوقات دراسيًا، وبناء عليه تم استقبال الأسماء المرشحة من المديريات وإجراء اختبار تحريرى، وآخر شفهى بالإضافة إلى اختبار المهارات الشخصية لهن؛ لاختيار الأفضل. 

وأضافت أن أهم مميزات الالتحاق ببرنامج التدريب المهنى، توفير تدريب على أعلى مستوى وأحدث الإمكانات؛ لتستطيع الطالبات مواكبة متطلبات سوق العمل، والحصول على مكافأة شهرية قدرها ألفى جنيه، بالإضافة إلى الحصول على شهادة إتمام التدريب.

وبدورها أكدت الدكتورة نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذى ومدير عام العلاقات المؤسسية بالشركة أن تمكين الشباب يأتى على رأس أولويات الشركة على المستوى المحلى والدولى، كما أكدت أن مبادرة تمكين الشباب تساهم فى خلق جيل جديد من الشباب الواعى والمثقف من خلال تنمية مهاراته وإعطائه التدريب العملى مما يجعله قادرًا على تلبية احتياجات سوق العمل.

 


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