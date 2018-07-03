التضامن: افتتاح معرض ديارنا بمطروح بمشاركة 120 عارضا

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، افتتاح معرض ديارنا بمدينة مطروح ويستمر حتى 30 يوليو الجارى بالنادى الاجتماعى بالمدينة لتلبية احتياجات المصطافين والأسر من الأشغال اليدوية من منتجات الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسيبحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، إن الوزارة تحرص على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي يشارك فيهثماني محافظات هي القاهرة والقليوبية وسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء والجيزة والغربية بالإضافة الى شركات الشوربجى والقابضة للغزل والنسيج ،حيث يضم المعرض 120عارضا ويقام على فترتين تشمل كل فترة 60 عارض على مساحة 400 متر مربع لإتاحة مساحات مناسبة لكل من العارضين والزوار وتوفير فرص تسويقية متنوعة لجمعيات الأسرالمنتجة التي تمثل المحافظات المشاركة.

وأضافت والى أن معرض ديارنا حاليا أصبح مناسبة تعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواده حيث نجح المعرض خلال 2017 في تحقيق مبيعات قياسية وجذب الالاف الزوار من المصريينوكذلك فى 2018 فى الأقصر وأسوان ونتوقع ان تكتمل خطة معرض ديارنا في 2018 وتصل لأرقام غير مسبوقة خاصة وإنه يتم الاعتماد على فكرة التوسع فى إقامة المعرض فى القاهرة والمحافظات بعد أن كان يقام مره واحده في القاهرة وأنه مع تحقق معدلات نمو فى إعداد رواد المعرض خلال الأعوام الماضية بنسبه تزيد على 56% وارتفاع قيمة المبيعات الأمر الذى يطلب التوسع فى عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص فى التدقيق على مستويات الجودة في المعروضات.

من جانبها قالت أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تسعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة خلال موسم الصيف حيث سيقام معرض ديارنا بمدينة الاسكندرية في الفترة من 18 الى 30 يوليه على مساحة 300 متر بمركز شباب سموحة ويشارك به 40 عارض من مختلف المحافظات ثم معرض برأس البر بمبنى معرض الأسرالمنتجة فى الفترة من 5 إلى 18أغسطس على مساحة 300 متر أيضا ويشارك به حوالى 50 عارض من محافظات مختلفة.