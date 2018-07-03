التخطيط: جائزة "مصر للتميز الحكومى" تتماشى مع رؤية مصر 2030

كتب مصطفى عبد التواب

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون الإصلاح الإدارى: إن التميُّز الحكومى يعنى فى المقام الأول بتحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية.

جاء ذلك فى الجلسة التى قدمتها بعنوان "رحلة التميّز الحكومى لجمهورية مصر العربية" ضمن فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومى” المُنعقد بالقاهرة فى الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجارى، تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُسْهِم فى تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، ويعزز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومى بين الدولتين.

استعرضت غادة لبيب أبرز المحطات الزمنية فى مسيرة التميز الحكومى بمصر انطلاقاً من مسابقة المتميزون واهتمام جمهورية مصر العربية ببرنامج الحكومة الإلكترونية المصرى مع بداية الألفية الثالثة، مروراً بإطلاق مسابقة "أفضل موقع حكومى على الإنترنت" لأول مرة على مستوى حكومى فى الدولة، وذلك لتحفيز الجهات الحكومية لزيادة تواجدها على شبكة الإنترنت، وتشجيعها على تقديم خدمات متميزة وفعَّالة للمواطنين والاعتماد أكثر على الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة لتسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مسابقة "أفضل موقع حكومى على الإنترنت" بدأت بأهداف بالغة الوضوح ليأتى فى مقدمتها تحقيق رضا المواطنين، وترسيخ ثقافة التميُّز، والحث على الابتكار، ورفع كفاءة الجهات الحكومية إلى جانب إتاحة الخدمات الحكومية على الانترنت، وتحفيز العاملين بالجهات الحكومية.

كما استعرضت نائبة وزيرة التخطيط مراحل تطور مسابقة المتميزين التى تم إطلاقها فى 2005 لتنمو وتتوسع فى الأعوام التالية لتشمل الموقع المتميز، والمُنفِّذ المتميز، والمدير المتميز، بهدف ترسيخ قيم العطاء والانتماء للمؤسسة، وتحفيز العاملين بالقطاع الحكومى، والارتقاء بمستوى أداء الخدمة العامة.

وأشارت م غادة لبيب إلى التوسُّع الذى حدث فى المسابقة لتشمل 3 مسابقات كبرى هى مسابقة الموقع المتميز، ومسابقة المنفذ المتميز، ومسابقة المدير المتميز، ليتبعها فى العام التالى إطلاق جائزة "أفضل موقع مبتدئ" فى إطار مسابقة الموقع المتميِّز.

وعدّدت لبيب جوائز التميز الإضافية التى أطلقتها الحكومة المصرية؛ بما فى ذلك جائزة "الاستمرار فى التميُّز"، وجائزة "التطور فى الأداء"، فى إطار مسابقتى الموقع المتميز، والمنفذ المتميز. ومن ثم استحداث "مسابقة أفضل بحث تطبيقى”، ومسابقة المدير المتميز لكل من القيادات العليا والقيادات الوسطى.

كما سلطت غادة لبيب الضوء على الزيادة السنوية المطردة فى أعداد المتقدمين لتلك المسابقات الحكومية سنويّاً، معتبرة أن ذلك يدل على وجود الرغبة والجاهزية والاستعداد لدى موظفى القطاع الحكومى لتطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم لتحقيق التميّز والابتكار فى حزمة الخدمات التى يقدمونها للجمهور. وأشارت إلى تضاعف هذا العدد مرات عديدة خلال خمسة أعوام من 78 إلى 578 متسابقاً لمسابقة الموقع المتميز، ومن 37 متسابقا إلى 134 فى مسابقة "المنفذ المتميز"، ومن 398 إلى 776 متسابقاً لمسابقة "المدير المتميز". وتقدم 35 متسابقاً إلى 87 متسابقاً لمسابقة "أفضل بحث تطبيقى”. وبلغ إجمالى قيمة الجوائز المقدَّمة خلال الخمس سنوات فى الفترة من 2005 إلى 2010 إلى سبعة ملايين جنيه مصرى، تم توزيعها بالكامل على العاملين بالجهات الفائزة.

وأوضحت أن جائزة مصر هى الإصدار الثانى أو النسخة الجديدة لمسابقة "المتميزون"،وتعد مبادرة من شأنها تعزيز التميز الحكومى كما أنها سوف تتماشى وتنسجم بالتأكيد مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومع توجُّه الدولة نحو الإصلاح الإدارى، وتكريم المتميزين، وتشجيع الممارسات المتميزة ونشرها، والاستفادة من نتائجها فى إجراء عمليات التحسين المستمر للأفراد والمؤسسات الحكومية.

وتابعت غادة لبيب أنه سيتم تنظيم مسابقة مصر للتميُّز الحكومى سنوياً، ويتم الاستفادة من نتائجها فى إجراء عمليات التحسين المستمر للأفراد والمؤسسات الحكومية.

جدير بالذكر أن المهندسة غادة مصطفى لبيب تشغل منصب نائب الوزيرة لشؤون الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. وكانت قد تقلَّدت مناصب عدة، أبرزها مستشار رئيس مجلس الوزراء للمتابعة ونظم المعلومات، ومسؤولة تنفيذ تكليفات الرئاسة المصرية بشأن ربط وتكامل قواعد البيانات القومية، كما شغلت منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، ومعاوناً للوزير لشؤون التطوير المؤسسى بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إضافة للإشراف على مسابقات التميز الحكومى فى مصر.

رشا راغب : الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تستهدف تخريج كوادر مؤهلة للقيادة والعمل السياسى فى مصر



رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

وفى سياق مختلف، أشارت الدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أن أهداف الأكاديمية تتركز فى تأهيل الشباب على العمل فى القطاع الإدارى، والانخراط فى الحياة السياسية، وبناء كوادر حزبية جديدة، وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّى المسؤولية السياسية والمجتمعية.

وأوضحت رشا راغب ضمن فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومى 2018" أن الأكاديمية الوطنية تعد مؤسسة اقتصادية تتبع رئاسة الجمهورية، تم إنشاؤها فى 28 أغسطس 2017، حيث جاء قرار إنشائها كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ - نوفمبر 2016، بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وأكدت رشا راغب أن أبرز أهداف الأكاديمية الوطنية هو تدريب ورسم سياسات تدريب الكوادر البشرية بقطاعات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفى إطار خطة الإصلاح الإدارى للدولة، متابعة أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير الكفاءات من خلال شراكات وتقديم برامج متخصصة فى مجالات رواد الأعمال. وأوضحت أن الأكاديمية استقبلت رغبات انضمام لها من نحو 70 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 20 - 30 سنة، تخرج منهم ألف طالب على دفعتين.

وحددت راغب سبل الاستفادة من خريجى الأكاديمية الوطنية فى خدمة القطاع الإدارى للدولة، باختيارهم معاونى وزراء وإعداد شباب متخصص ذى صلة باحتياجات الدولة وتأهيل القياديين داخل الجهاز الإدارى، حيث يخضع الشباب لتدريب إدارى داخل مكاتب الوزارات والقطاع الحكومى، إضافة لتدريب آخر فى التكنولوجيا واللغات، وأشارت إلى أن الأكاديمية بها مركز بحثى يدرس مشاكل المجتمع فى مختلق المجالات ويقدم حلولا لها.

كما أوضحت رشا الفرق بين البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وقالت أن الأكاديمية تحتضن البرنامج الرئاسى وشبابه نواة عمل لنا، وحماس الشباب واجتيازهم الاختبارات شجعا القيادة السياسية على تأسيس الأكاديمية.

وأوضحت أن مصر منفتحة على كافة النماذج والتجارب الدولية لتأهيل للشباب للقيادة، والقيادة السياسية تسعى دائما للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة فى تأهيل وتدريب الشباب، وهو ما تمثل فى دعم توقيع اتفاقية التعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.

وتشغل الدكتورة رشا راغب منصب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتقلَدت مناصب عدة، أبرزها مدير تنمية العلاقات الإقليمية والدولية، ومدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن التابعة لجامعة الدول العربية، وهى حاصلة على دكتوراه فى التسويق من الأكاديمية نفسها، كما شغلت منصب عميد فرع جامعة إسلسكا الدولية بأوغندا منذ عام 2013.