البنتاجون يرفض التعليق على إمكانية الانسحاب من قاعدة التنف السورية

واشنطن ( أ ش أ)

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التعليق بشأن ما إذا كانت تلقت طلبا من مجلس الأمن القومي الأمريكي بدراسة إمكانية الانسحاب من قاعدة التنف جنوبى سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت مانينج ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن للقاعدة الواقعة عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق أهمية استراتيجية وإنها تسهم بشكل فعال في عمليات مكافحة تنظيم داعش.

كانت الوزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن التحالف الدولى والقوى السورية الحليفة له مازالت تواصل مهماتها في المنطقة الحدودية السورية العراقية الأردنية انطلاقا من قاعدة التنف.

يذكر أن السيناتور الجمهوري ليندسى جراهام كان قد صرح فى وقت سابق بأن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا "سيكون أمرا فظيعا" - حسب القناة -.