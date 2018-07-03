video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ29 مليون دولار لدعم برنامج تنظيم الأسرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:10 م
البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ29 مليون دولار لدعم برنامج تنظيم الأسرة الجلسة العامة للبرلمان
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

 

 وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والذى يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثانى هو نشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

 

وطبقا للاتفاقية، يبلغ التقدير الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الولية مبلغ 29 مليون دولار أمريكى، تقدم على دفعات، ووفقا للاتفاقية تمنح الوكالة مصر مبلغ مالى لا يتجاوز 6 ملايين دولار أمريكى، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل.

 

ووفقا للاتفاقية، فإن تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2022، أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة.

 

وقالت النائبة مرفت موسى، إن موضوع تنظيم الأسرة من أهم القضايا التى تحتاج إلى دعم وعلى الدولة أن توسع اهتماماتها بهذا الموضوع، للحد من الزيادة السكانية.

 

وقال النائب إيهاب غطاطى: "لابد من الاستثمار فى المواطن المصرى، لأننا من 60 سنة بنتكلم فى تنظيم الأسرة وتحديد النسل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان: القوات المسلحة مصنع الوطنية وتكريم من ضحى بروحه لا يعد تمييزا

النائب السيد حجازى يعتذر لرئيس البرلمان ويسحب كلمته عن "تحريض الوزراء"

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

الصحه

تنظيم الاسره




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة