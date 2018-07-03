البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ29 مليون دولار لدعم برنامج تنظيم الأسرة

كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والذى يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثانى هو نشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وطبقا للاتفاقية، يبلغ التقدير الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الولية مبلغ 29 مليون دولار أمريكى، تقدم على دفعات، ووفقا للاتفاقية تمنح الوكالة مصر مبلغ مالى لا يتجاوز 6 ملايين دولار أمريكى، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل.

ووفقا للاتفاقية، فإن تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2022، أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة.

وقالت النائبة مرفت موسى، إن موضوع تنظيم الأسرة من أهم القضايا التى تحتاج إلى دعم وعلى الدولة أن توسع اهتماماتها بهذا الموضوع، للحد من الزيادة السكانية.

وقال النائب إيهاب غطاطى: "لابد من الاستثمار فى المواطن المصرى، لأننا من 60 سنة بنتكلم فى تنظيم الأسرة وتحديد النسل".