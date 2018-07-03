البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف - صور

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب لدراسة بيان الحكومة والانتهاء منه خلال عشرة أيام وإعداد تقرير عنه تمهيدا لعرضه على المجلس فى أول جلسة قادمة.

وأشار عبد العال، إلى أن سليمان وهدان وكيل المجلس سيتولى رئاسة اللجنة الخاصة حال غياب السيد الشريف.

ووجه عبد العال الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى على بيانه قائلا: "جاء متضمنا العديد من البرامج والأهداف التى ستخطو بها مصر خطوات عديدة للأمام اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا".

وأعلن رئيس البرلمان، عن تشكيل اللجنة يضم فى عضويتها ممثلين عن الهيئات البرلمانية بالمجلس وهم:

محمد زكى السويدى عن ائتلاف دعم مصر

ايمن ابو العلا عن المصريين الأحرار

عاطف ناصر "مستقبل وطن "

بهاء أبو شقة "الوفد الجديد"

محمد أسامة أبو المجد" حماة وطن"

صلاح أبو هميلة "الشعب الجمهورى "

أحمد حلمى الشريف "المؤتمر"

هالة أبو السعد "المحافظين"

سعيد حساسين "السلام الاجتماعى"

محمد بدراوى " الحركة الوطنية"

ألفت كامل"مصر الحديثة"

إيهاب منصور"الديمقراطى الاجتماعى"

صلاح حسب الله "الحرية"

شرعى صالح "مصر بلدى"

السيد عبد العال "التجمع "

وضمت اللجنة عدد من النواب المستقلين مثل عبد المنعم العليمى وكمال أحمد ولطفى شحاتة وأحمد أباظة ويسرى المغازى ومحمد رسلان ونهى الحميلى وضياء داود.

وكلف عبد العال، اللجان النوعية بدراسة بيان الحكومة فى اختصاصها وأن ترسل تقريرها حول البيان وبرنامج الحكومة للجنة الخاصة.