"البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات الدورة التدريبية الأولى فى الفقه لـ300 أزهرى

كتب لؤى على

بدأت فعاليات الدورة التدريبية العملية التى ينظمها مجمع البحوث الإسلامية فى الفقه وأصوله والقضايا الفقهية المعاصرة لوعاظ الأزهر الشريف بمراكز التدريب فى القاهرة، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، وأسيوط؛ حيث تضم 300 واعظ من وعاظ الأزهر الشريف.

وقال د. محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن هذه الدورة تأتى بعد انتهاء الدورات التخصصية فى الفكر والعقيدة والتى استمرت لمدة عام؛ وذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على التدريب المستمر للوعاظ لثقلهم علميًا وفكريًا فى مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم فى بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

وأضاف الأمين العام أن الدورة تتناول العديد من المحاور وتناقش مسائل مهمة فى الفقه وأصول الفقه، القواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، قضايا فقهية معاصرة، الفقه الطبى، المواريث.