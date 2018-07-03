البترول تستهدف طرح 4 مزايدات عالمية للتنقيب عن الغاز بالبحر الاحمر وجنوب مصر

كتب أحمد أبو حجر

كشف بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب،اليوم الثلاثاء نية وزارة البترول والثروة المعدنية طرح 4 مزايدات عالمية فى مجال تنمية أنشطة الزيت والغاز بمنطقة جنوب الوادى خلال السنوات الخمس المقبلة بداية من العام 18/2019 حتى العام 21/2022، بالإضافة إلى إبرام 12 اتفاقية بترولية جديدة.

وانتهت شركة جنوب الوادى القابضة "جنوب" – التابعة لوزارة البترول - من تنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار من خلال عقد موقع مع شركتى شلمبرجير الأمريكية، وتى جى إس الإنجليزية.

وكان مجلس النواب وافق فى جلسته العامة 14 يونيو 2017 بأغلبية نوابه على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل نهائى.

وبحسب برنامج الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة بداية من العام 18/2019 حتى العام 21/2022 ،الذى جاء تحت شعار "مصر تنطلق" فإن وزارة البترول ستهدف إنشاء شركة لأعمال المسح الجوى لمساحة 627 ألف كم طولى، بالإضافة إلى إنشاء 14 قاعدة بيانات جيوفيزيقية، وإنشاء مشروع لاستخلاص الطاقة من حرارة الباطن لتوفير 40 – 50 ميجاوات.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعى قد وصل إلى حوالى 6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى ، فيما وصل الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالى 660 ألف برميل يوميا.