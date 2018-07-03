الاحتلال يمنع رفع الآذان 45 مرة فى الحرم الإبراهيمى خلال يونيو الماضى

رام الله (أ ش أ)

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى رفع الآذان 45 مرة من على مآذن الحرم الإبراهيمى الشريف، وذلك خلال شهر يونيو الماضى.

وقال إسماعيل أبو الحلاوة مدير أوقاف الخليل - فى تصريح اليوم الثلاثاء "سلطات الاحتلال الإسرائيلى وكعادتها وكإجراء احتلالى منعت رفع الآذان من على مآذن الحرم الإبراهيمى الشريف 45 وقتا خلال شهر يونيو المنصرم، بحجة إزعاج قطعان المستوطنين المتواجدين فى القسم المغتصب من الحرم الإبراهيمى الشريف".

وقال وزير الأوقاف الشيح يوسف ادعيس، خلال زيارته أمس للحرم الإبراهيمى، "لقد حول الاحتلال الحرم الإبراهيمى إلى ثكنة عسكرية".

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية فى بيت لحم جنوب الضفة أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت مواطنا من كل من بلدة بيت فجار وبلدة تقوع شرق بيت لحم، فضلا عن اندلاع مواجهات فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.. وأشار شهود عيان إلى إصابة أحد الجنود بالحجارة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، ومواطنا واحدا من كل من دير أبو مشعل غرب رام الله، وقرية رنتيس.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مواطنا واحدا من المدينة، ومواطنا واحدا من كل من قرية قفين وبلدة دير الغصون قرب طولكرم.. ومن قلقليلية شمال الضفة تم اعتقال مواطن من بلدة عزون بعد العبث بمحتويات منزله والاعتداء عليه قبل اعتقاله.

وفى سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزل فى قرية بتير غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية لمواطن يدعى رائد أبو حارثية، وذلك بالرغم من وجود ملف ومخططات تفصيلية فى حرس أملاك الغائبين.