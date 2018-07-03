الإحصاء: 49.7% من المهاجرين خلال 2017 أصحاب مؤهلات جامعية

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول أعداد المهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر من المصريين، أن 49.7% من إجمالى المهاجرين خلال العام الماضى، أصحاب مؤهلات جامعية.

وأوضحت البيانات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن إجمالى عدد المهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر أيضاً، بلغ بنهاية العام الماضى 348 مهاجراً، منهم 166 مهاجراً أصحاب مؤهلات جامعية، حيث استحوذ هؤلاء المهاجرون على النصيب الأكبر من العدد الإجمالى، طبقا للحالة العلمية.

كما أشارت البيانات الإحصائية إلى انه طبقاً للحالة الاجتماعية، استحوذت فئة المتزوجين على النصيب الأكبر من عدد المهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر، حيث بلغ عددهم 270 مهاجر متزوج بنسبة 85.4% من إجمالى المهاجرين فى سن الزواج "18 سنة فأكثر للذكور والإناث".

وطبقاً للحالة العملية، استحوذ الأفراد الذين لم يسبق لهم العمل مثل ربات البيوت وحديثى التخرج والمتفرغون للدراسة، على النسبة الأكبر من المهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر بـ 54.5%، حيث شكلت تلك النسبة عدد 189 مهاجراً من العدد الإجمالى.

فيما جاء العاملين بالقطاع الخاص "قبل قرارهم للهجرة" فى المرتبة الثانية بعدد 139 مهاجر وبنسبة 40% من إجمالى المهاجرين فى سن العمل، أما على مستوى نوع العمل، استحوذ أصحاب المهن العلمية على نسبة 32.9% بعدد 107 مهاجر، وهى النسبة الأكبر طبقا لتصنيف المهاجرين حسب نوع العمل.

فيما ذكرت البيانات الإحصائية، انه طبقاً للديانة، شكل المهاجرين المسلمين نسبة 61.8% من إجمالى المهاجرين خلال العام الماضى بعدد 215 مهاجراً، مقابل 38.2% "أقباط" بعدد 133 مهاجراً.

ومن الجدير بالذكر أن هناك فرق بين المهاجر وبين من اكتسب صفة مهاجر، فبحسب جهاز الإحصاء، يعرف المهاجر بالفرد الذى غادر البلاد وجعل إقامته العادية بصفة دائمة خارج دولته، وذلك بعد أن تقدم للجهات المعنية بطلب ترخيص للهجرة خارج البلاد موضحا بها رغبته فى اصطحاب أفراد أسرته، أما الذى اكتسب صفة مهاجر، هو الذى غادر البلاد دون ترخيص هجرة ثم اكتسب صفة المهاجر فى بلد المهجر.