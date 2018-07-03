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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:11 م
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"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية إلى حلايب وشلاتين وأبى رماد

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:08 م
"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية إلى حلايب وشلاتين وأبى رماد جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بالأوقاف
كتب لؤى على
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صرح الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بالوزارة، بأنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية وبخاصة بالمناطق الحدودية، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى (حلايب وشلاتين وأبي رماد) بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء الموافق 4 / 7 / 2018م إلى السبت الموافق 21 / 7 / 2018م وتضم كلاً من :
 
الشيخ أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله، الشيخ حسين محمد مصطفى علي، الشيخ أحمد سيد محمود تمساح، والشيخ أحمد سيد حادى، والشيخ ماهر محمدين ياسين، الشيخ حازم عبد الحميد اللابودى .
 

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