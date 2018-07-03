الأمم المتحدة تحث الأردن على فتح الحدود أمام السوريين الفارين من الصراع

رويترز

حث مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأردن، اليوم الثلاثاء، على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد فى منطقة درعا بجنوب غرب البلاد.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوى والبرى فى الأسبوعين الأخيرين، وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، فى إفادة صحفية، "ندعو الحكومة الأردنية لإبقاء حدودها مفتوحة كما ندعو الدول الأخرى فى المنطقة لتكثيف الجهود واستقبال المدنيين الفارين".

فيما قال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، إن ما يقدر بنحو 40 ألف سورى يحتشدون بالقرب من الحدود مع الأردن الذى يستضيف بالفعل 650 ألف لاجئ سورى مسجل.