الأصول العقارية: دفع 118 مليون جنيه للعاصمة الإدارية أغسطس المقبل

كتب عبد الحليم سالم

كشفت المهندسة فتحية شتيوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم توقيع عقود مشروع العاصمة الإدارية مع اللواء أحمد عابدين وجارى تنفيذ التصميمات، لافتة أنه تم دفع القسط الأول 118 مليون جنيه فى أغسطس 2017، وسيتم سداد القسط الثانى فى أغسطس 2018.

وقالت فتحية شتيوى لـ"اليوم السابع" إنه بعد دراسة تكاليف المشروع سيتم تحديد الأسعار خاصة أن شركات المقاولات تطالب بزيادة مستحقاتهم 15% بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات.

وأضافت أنه سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، لافتة أنه تم تأسيس شركة للمشروع براس مال 650 مليون جنيه، وبالفعل تسلمنا قطعة الارض رقم " 9G2 " حوالى 50 فدانا قيمتها 680 مليون جنيه وتبلغ استثمارات المشروع 2.2 مليار جنيه.

ولفتت أن المشروع الذى سيتم تنفيذه عبارة عن مشروع سكنى، وهو ما استقرت عليه الشركة بدلا من بناء فيلات، بحيث يمكن تسويق العمارات السكنية بصورة افضل وبشكل أوسع من الفيلات، وسيتم البناء على مساحة 22.5% من المساحة بخلاف من 8 إلى 12% خدمات بإجمالى مساحة 34 فدانا.