الأزهر: مليون طالب وطالبة شاركوا فى مشروع تحدى القراءة العربى للعام الحالى - صور

كتب لؤى على تصوير صلاح الرشيدى

قال الشيخ صالح عباس ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع شكل لجنة تنفيذية لإدارة مشروع تحدى القراءة العربى وتم وضع الضوابط وتقسيم العمل للجان فرعية تولى رئاستها رؤساء الإدارات المركزية وتحقق الوعد الذى وعد به وكيل الأزهر، حيث زاد العدد المشارك فى ذلك المشروع عن الأعوام الماضية، وقد تخطى عدد الطلاب المشاركين مليون و12 ألف 167 طالب وطالب ،مشيرا إلى أن القراءة والاطلاع فى التعليم الأزهرى، حيث شارك 7046 معهد أزهرى بزيادة عن العامين الماضين مما يؤكد حرص الجميع على المشاركة ونجاحها .

وأضاف خلال كلمته بالحفل الختامى لمسابقة تحدى القراءة العربى بقاعة الأزهر للمؤتمرات، أنه تمت إقامة معرض للكتاب على هامش المشاركة بذلك المشروع ،حيث تم التصفية بين المشاركين فكل منطقة قدمت 30 طالب تم التصفية منهم ليبلغ عدد الذين وقع عليهم الاختيار 10 طلاب سيسافرون لدبى ممثلين لمصر وللأزهر الشريف.

وتحدى القراءة العربي هو أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسى.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ،بالإضافة الى قراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها طالب بمعهد شعبة العلوم الاسلامية .