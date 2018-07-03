video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر: مليون طالب وطالبة شاركوا فى مشروع تحدى القراءة العربى للعام الحالى - صور

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:41 م
الأزهر: مليون طالب وطالبة شاركوا فى مشروع تحدى القراءة العربى للعام الحالى - صور جانب من المؤتمر
كتب لؤى على تصوير صلاح الرشيدى
إضافة تعليق
قال الشيخ صالح عباس ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع شكل لجنة تنفيذية لإدارة مشروع تحدى القراءة العربى وتم وضع الضوابط وتقسيم العمل للجان فرعية تولى رئاستها رؤساء الإدارات المركزية وتحقق الوعد الذى وعد به وكيل الأزهر، حيث زاد العدد المشارك فى ذلك المشروع عن الأعوام الماضية، وقد تخطى عدد الطلاب المشاركين مليون و12 ألف 167 طالب وطالب ،مشيرا إلى أن القراءة والاطلاع فى التعليم الأزهرى، حيث شارك 7046 معهد أزهرى بزيادة عن العامين الماضين مما يؤكد حرص الجميع على المشاركة ونجاحها .
 
وأضاف خلال كلمته بالحفل الختامى لمسابقة تحدى القراءة العربى بقاعة الأزهر للمؤتمرات، أنه تمت إقامة معرض للكتاب على هامش المشاركة بذلك المشروع ،حيث تم التصفية بين المشاركين فكل منطقة قدمت 30 طالب تم التصفية منهم ليبلغ عدد الذين وقع عليهم الاختيار 10 طلاب سيسافرون لدبى ممثلين لمصر وللأزهر الشريف.
 
وتحدى القراءة العربي هو أكبر مشروع عربى أطلقه  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسى.
 
وبدأ الحفل بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ،بالإضافة الى قراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها طالب بمعهد شعبة العلوم الاسلامية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر عن قانون الفتوى: "كبار العلماء" لم تمنع أئمة الأوقاف من الإفتاء

الازهر الشريف

مسابقة تحدى القراءة

الامارات

قطاع المعاهد الازهرية




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة