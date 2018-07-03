الأردن: معالجة 400 لاجئ سورى على الحدود وإدخال 43 منهم للعلاج

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أعلن قائد طب الميدان على الحدود الأردنية السورية العميد الطبيب سالم الزواهرة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 400 لاجئ سورى على الحدود الأردنية السورية، وإعادتهم إلى بلادهم.

وقال الزواهرة - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إنه من بين الحالات التى يتم علاجها، تم إدخال 43 لاجئا سوريا إلى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة لتلقى العلاج، نظرا لحالتها الصعبة.

وأضاف أن الحالات التى تم معالجتها تنوعت ما بين حالات إصابات بكسور وحروق، وإصابات حربية، وحالات ولادة، لافتا إلى أنه يتم معالجة الحالات المرضية والإصابات الخفيفة على الحدود الأردنية السورية، ومن ثم إرجاعها إلى داخل الأراضى السورية.