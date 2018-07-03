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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:13 م
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الأردن تفتح 3 معابر إنسانية مع سوريا لتسهيل تمرير المساعدات للنازحين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:02 م
الأردن تفتح 3 معابر إنسانية مع سوريا لتسهيل تمرير المساعدات للنازحين لاجئين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت جمانة غنيمات وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنه اعتباراً من يوم غد سيتم فتح 3 معابر إنسانية مع سوريا لتسهيل تمرير المساعدات والإعانات للنازحين، مؤكدة استمرار الدور الإنسانى الذى يقوم به الأردن لمساعدة الأشقاء السوريين.

وقالت غنيمات -فى تصريح لها- إن عدد شاحنات المساعدات والإعانة التى عبرت الحدود إلى سوريا اليوم بلغ 36 شاحنة، لافتة إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية مستمرة باستلام التبرعات للأشقاء السوريين.

يذكر أن عدد الشاحنات التى عبرت من الأردن لمساعدة النازحين السوريين على الحدود بين البلدين بلغ خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 122 شاحنة.

 

 


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