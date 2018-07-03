اعتقال أمريكى خطط لاعتداء إرهابى فى مدينة كليفلاند

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كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية النقاب اليوم عن إعتقال أحد المواطنين بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ارهابى بعد غد الأربعاء فى مدينة كليفلاند الأمريكية.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتهم ديمتريوس بيتس (48 عاما) كان يخطط لتنفيذ هذا الإعتداء ضد المشاركين فى إستعراض الألعاب النارية الذى يقام فى كليفلاند فى الرابع من شهر يوليو الجارى ، كما تحدث عن تنفيذ تفجيرات إرهابية أخرى.



وصرح مسئولون فيدراليون بأن المتهم أعرب مرارا عن تأييده لتنظيم القاعدة منذ أكثر من عام ، كما تحدث مع عملاء سريين عن تفجير قنابل فى إستعراض الرابع من يوليو فى كليفلاند ، علاوة على موطنه فى فلادلفيا.



وكانت السلطات الفيدرالية الأمريكية قدش بدأت فى وضع المتهم تحت المراقبة العام الماضى بعد أن قام ببث منشورات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يهدد فيها بارتكاب أعمال عنف ضد الولايات المتحدة ، وتحدث عن كراهيته للجيش الأمريكى ، حيث قامت السلطات الفيدرالية باعتقاله أمس الأحد ، ووجهت إليه تهمة الشروع فى دعم تنظيم إرهابى.