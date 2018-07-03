استراليا: فرصة بنسبة 50% لحدوث ظاهرة النينيو العام الجارى

رويترز

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الاسترالية، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع درجة الحرارة فى المحيط الهادى فى الآونة الأخيرة يتيح فرصة بنسبة 50% لحدوث ظاهرة النينيو المناخية فى العام الحالى.

وقالت الهيئة فى بيان إن درجة حرارة سطح البحر فى وسط وشرق المحيط الهادى الاستوائى ترتفع منذ أبريل.

وأضافت "خمسة من ثمانية أنماط تؤكد أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة سيصل إلى مستويات النينيو خلال الربيع فى نصف الكرة الجنوبى بينما لم يشر نمط سادس لذلك".

ويمكن أن تسبب ظاهرة النينيو فيضانات وجفافا على حد سواء في أنحاء متفرقة من العالم، وهى مرتبطة بدرجات الحرارة الأعلى والطقس الجاف فى منطقة آسيا والمحيط الهادى.

وتسبب ظاهرة النينيو أضرارا فى استراليا على وجه الخصوص إذ أدت أحدث واحدة منها إلى خفض الإنتاج الزراعى فى 2015-2016 فى واحدة من أكبر دول الصادرات الزراعية في العالم.

وقد يؤدي الطقس الجاف في الربيع الاسترالى، الذي يمتد من سبتمبر إلى نوفمبر ، إلى تراجع إنتاج القمح في رابع أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم.