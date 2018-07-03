استدعاء رئيس حى الساحل ومسئول الإسكان لسماع أقوالهما فى انهيار عقارين

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة الساحل برئاسة المستشار حسن عادل استدعاء كل من رئيس حى الساحل، والمسئول عن الإسكان بالحى لسماع أقوالهما فى واقعة انهيار عقارين بالمنطقة نتيجة حفر قطعة أرض مجاورة لهما لإنشاء مبنى سكنى.

كانت النيابة قد حجزت 4 متهمين هما أصحاب قطعة الأرض المجاورة للمبنى المنهار أمس بعد حفرهم لإنشاء مبنى وهو ما تسبب بانهيار العقار بالمنطقة، وذلك لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث بشأنهم.

وفتحت نيابة الساحل، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، تحقيقا فى الواقعة، وقررت انتداب لجنة هندسية من حى الساحل وشبرا لمعاينة العقارات المجاورة للعقارين المنهارين، واستعلمت النيابة عن وجود مصابين فى الانهيار.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من المتضررين فى انهيار العقارين بالمنطقة، والذين أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة أنهم شعروا بانهيار العقار فى نحو الساعة السادسة صباحا، وعلى الفور أخلوا العقار بالنزول قبل انهياره بدقائق خوفا على حياتهم، ومن المقرر أن تستمتع النيابة إلى أقوال أصحاب العقارين بعد تحرير محضر لهم بقسم الشرطة صباح اليوم لتحديد موقفهم القانونى.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة فى حادث انهيار أن سبب الانهيار حفر كان يتم لبناء مبنى بجوار لهما ما أدى لسقوطهما بسبب أن المبانى قديمة، كما قررت النيابة إخلاء أحد العقارات المجاورة من السكان خشية سقوطه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار لقسم شرطة شبرا بانهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجى فى الساحل بشبرا، دون وقوع وفيات وإصابات، وتبين أن العقارين قديمين، وجار البحث عن الملفات الخاصة بهما فى الحى، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.