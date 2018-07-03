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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:45 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام عبارة بالساحل فى إندونيسيا لـ 12 قتيلا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:48 م
ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام عبارة بالساحل فى إندونيسيا لـ 12 قتيلا سفينه إنقاذ إندونيسية
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلنت وكالة الحد من آثار الكوارث فى إندونيسيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا جنوح عبارة قبالة جزيرة سولاوسى إلى 12 شخصا.

وتابعت الوكالة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أنه تم إنقاذ 30 شخصا يتلقى 12 منهم العلاج بالمستشفيات، فيما تستمر محاولات إخلاء العبارة التى كانت تقل 139 شخصا إلى جانب عدد من السيارات والشاحنات والدراجات البخارية.

وكان قائد العبارة "لستارى ماجو" حاول الاستدارة بها بعدما بدأت فى الغرق فى محاولة لإنقاذها ما أدى إلى اصطدامها بساحل جزيرة سولاوسى على بعد 200 متر من الشاطئ.

 


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