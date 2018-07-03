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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:25 م
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المتعاملين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:58 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المتعاملين البورصة - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 993 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 910.933 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول 377 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 871 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.45% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.57%، والعرب على 3.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.58%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 14.6 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 106.1 مليون جنيه، على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 16421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2762 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16558 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 807 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 41 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.


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