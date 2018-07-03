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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:19 م
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إمبراطور اليابان يلغى التزاماته لليوم الثانى بسبب التروية الدماغية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:45 م
إمبراطور اليابان يلغى التزاماته لليوم الثانى بسبب التروية الدماغية إمبراطور اليابان اكيهيتو
(أ ف ب)
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اضطر إمبراطور اليابان اكيهيتو الذى يبلغ الرابعة والثمانين من العمر، إلى تعليق واجباته الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالى، بسبب نقص في التروية الدماغية، كما ذكرت وكالة البيت الإمبراطورى.

ولا يزال اإمبراطور يشعر بشئ من التوعك. وقال متحدث باسم البيت الأمبراطورى "انه يعاني من وجع خفيف فى البطن ودوار".

وأضاف "سيخلد إلى الراحة اليوم، ويرجئ واجباته الرسمية"، لكنه لم يحدد إلى متى تستمر استراحة الإمبراطور.

يتولى اكيهيتو، الإمبراطور 125 لليابان، الحكم منذ يناير 1998. وقد واجه مشاكل خطيرة في الدورة الدموية، وأجريت له فى فبراير 2012 عمليتا وصل للشرايين. ومن المتوقع أن يتقاعد في نهاية أبريل 2019، بموجب قانون خاص يسمح له بالتنازل عن العرش.

وفى أغسطس 2016، ألقى اكيهيتو خطابا استثنائيا على التلفزيون، قال فيه انه يشعر

بالقلق من ألا يتمكن لفترة طويلة من الاستمرار "جسدا وروحا" فى القيام بالتزاماته بصفته "رمز الشعب ووحدة الأمة".

واعتُبر هذا التصريح رغبة في التخلي عن العرش في حياته لابنه البكر ناروهيتو (58 عاما)، وهذا ما لا ينص عليه القانون حول البيت الإمبراطورى.

وهذا مرد إعداد قانون إستثنائى يتيح له التخلى عن العرش، وهو قانون مؤات له لكنه غير مؤات لخلفائه.

 


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