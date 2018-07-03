إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الساحلى

الإسكندرية – أسماء على بدر

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الساحلى، حيث تبلغ اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الساحلي منطقة الكيلو 53 اتجاه إسكندرية .

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم "س ن أ مصر" ربع نقل، يستقلها بعض العمال الزراعيين، قيادة "ط ا م" 25 سنة، سائق مقيم قرية العراق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، السيارة رقم س ى و مصر "ميكروباص صغير الحجم" قيادة "م خ ا" 20 سنة، سائق مقيم منطقة رأس التين، دائرة قسم الجمرك، السيارة رقم "د هـ ص مصر" نقل - محملة بكمية من الطماطم قيادة "م ال م" 55 سنة، سائق مقيم الجمالية - محافظة الدقهلية، أثناء سير السيارة الأولي بالطريق المشار إليه، انحرفت تجاهها السيارة الثانية، واصطدمت بهما السيارة الثالثة من الخلف، مما أدى لانقلاب السيارات الثلاثة يمين الطريق.

وأسفر الحادث، عن إصابة قائدي السيارتين الأولي والثانية، وعدد 6 من مستقلي السيارة الأولي، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، تم نقل المصابين لمستشفي "برج العرب العام - العامرية العام" للعلاج "حالتهم مُستقره" ، حدثت تلفيات بالسيارات الثلاث، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم التحفظ على السيارات وقائديها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة .