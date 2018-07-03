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إصابة محامى ووالده فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:19 ص
إصابة محامى ووالده فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - صورة أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب محامى ووالده بإصابات متفرقة فى مشاجرة لخلافات الجيرة بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتبلغ مركز شرطة شبين الكوم، من كلا من "س ح. س" 61 سنه بالمعاش مصابا بجرح قطعى بالرأس وآخر بالإبهام الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنه "هـ" 34 سنه محامى مصابا بجرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بتضررهما من كلا من "ط .م. ا" 28 سنه محاسب، و"ى .ع. ى" 19سنه طالب لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، لخلافات بسبب الجيرة .

بسؤال المشكو فى حقهما انكرا مانسب إليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8002 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقهما بضمان محال إقامتهما.

 

 


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