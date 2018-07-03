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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:48 م
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إصابة زوجين ونجلهما فى مشاجرة بسبب الميراث بالشرقية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:54 م
إصابة زوجين ونجلهما فى مشاجرة بسبب الميراث بالشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى و فتحية الديب
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تعرض زوجان ونجلهما لإصابات متفرقة فى مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيق الزوج بسبب الخلاف على الميراث فى بلبيس بالشرقية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد ولى مدير مباحث الشرقية، بتلقيه إخطارا من مستشفى بلبيس العام بوصول "السيد.ا" سن 60 بالمعاش، مصابا باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعى بالرأس مع فقدان للوعى، وزوجته "سناء.ع.م" 52 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعى بالرأس وكدمة بالكتف  الأيسر، ونجلهما "حسام.ا.ع"  32 سنة عامل مصاباً بجرح قطعى بالرأس وكدمة شديدة بالعين اليسرى، وجميعهم مقيمين عرب البياضين دائرة المركز.
 
وعلى الفور انتقل المقدم جاسر زيدان مدير فرقة مباحث جنوب، والرائد نبيل غيث رئيس مباحث المركز لسؤال المجنى عليهم، الذين اتهموا شقيق المجنى عليه الأول، "سعد" 75 سنة بالمعاش وأبنائه "عبد الحميد" 22 سنة طالب، و"عمرو" 32 سنة عامل بشركة حديد بالعاشر من رمضان، و"عبد الله" 34 سنة عامل بشركة بالعاشر من رمضان بالتعدى عليهم بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات عائلية على الميراث، وتم ضبط المتهمين، واتهموا الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب لذات السبب.

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