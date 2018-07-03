إصابة ربة منزل بتسمم وطفل بحروق فى المنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم، إثر تناولها جرعة دوائية زائدة بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ا .م. س" 18 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم وحالتها متوسطة، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤالها، قررت بتناولها جرعة زائدة من أقراص دوائية لمرضها بالكبد، ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية، وبسؤال زوجها " ك .ف ح" 27 سنة عامل أكد بمضمون ما جاء بأقوال زوجته .تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4311 إدارى مركز الباجور لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما استقبل مستشفى أشمون العام "ب . ح .م" 53 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم وحالتها العامة متوسطة وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم" بالانتقال والفحص، وسؤالها قررت باستنشاق مادة سامة "كلور" عن طريق الخطأ، وحدثت إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7497 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

وقد استقبلت مستشفى أشمون العام "ه ط ع" 9 سنوات تلميذ مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين بنسبة 75% وتم تحويله إلى مستشفى ههيا بالشرقية.

وبالانتقال والفحص وسؤال عمه "ى ع ح" 46 سنه سائق قرر أنه أثناء قيام ابن شقيقه المصاب بإشعال النار بسلك غسيل أثناء لهوة، اشتعلت النار بملابسه وأحدثت إصابته ونفى الشبهة الجنائية. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18 أحوال مركز أشمون وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.