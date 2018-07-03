"إسكان" البرلمان: مسلسل سقوط العقارات لن ينتهى والإسكندرية بها 360 ألف مخالفة

رامى سعيد

قال النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن مسلسل سقوط العقارات لن ينتهى من مصر نظرًا لكثرة المخلفات الانشائية، مشيرًا إلى وجود 226 مدينة بها مخالفات إنشائية.

وأوضح عبد العزيز لـ"اليوم السابع" أن محافظة الإسكندرية التي شهدت اليوم انهيار العقار رقم 34 بشارع الزهرية المتفرع من شارع المتنزه بحى الساحل، والملاصق للعقارين المنهارين بحى الساحل، بها وحدها 360 ألف مخالفة إنشائية.

وأشار وكيل لجنة الاسكان والمرافقة العامة والتعمير بمجلس النواب، إلى أن مصر تعيش على أرث 40 عاما من فساد المحليات، لافتًا إلى أن اللجنة تحاول تدارك تلك الأزمات منذ عامين ومن خلال قانونى البناء الموحد، والتصالح مع المبانى المخالفة شريطة سلامتها الانشائية.