إرجاء الانتخابات التشريعية فى الكاميرون وتمديد ولاية البرلمان لعام

ياوندى (أ ف ب)

مدّد النواب الكاميرونيون الاثنين، ولايتهم لمدة عام بناء على طلب الرئيس بول بيا الذى ارتأى ارجاء الانتخابات التشريعية إلى العام 2019 كى لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبلدية المقررة هذا العام.

وقال مسؤول برلمانى لوكالة فرانس برس، إن مشروع القانون "المتعلّق بتمديد ولاية النواب تم اقراره اليوم خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية".

وينصّ مشروع القانون الذى طلب الرئيس بيا من الجمعية الوطنية اقراره على "تمديد ولاية النواب لمدة 12 شهرا اعتبارا من 29 أكتوبر 2018".

وكان بيا البالغ من العمر 85 عاما أمضى 35 منها فى السلطة أوضح فى رسالة إلى البرلمان أن "تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية فى العام 2018 فى نفس الوقت يجعل من الصعب تنظيمها من الناحية المادية بسبب تداخل العمليات الانتخابية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر لكن السلطات لم توجه دعوة بهذا الصدد إلى الناخبين.