أوكرانيا: رصد 21 حالة قصف على مواقعنا فى دونباس خلال الساعات الـ24 الماضية

كييف (أ ش أ)

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تعرض موقعها للقصف 21 مرة فى منطقة دونباس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب الإعلامى التابع لـ"عملية القوات المشتركة" فى أوكرانيا - فى بيان بثته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "إن القوات الروسية انتهكت 21 مرة نظام الهدنة، مشيرة إلى أنه تم استخدام قاذفات قنابل يدوية ورشاشات ثقيلة وأسلحة صغيرة".

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد أعلن فى 30 أبريل الماضى عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى دونباس شرق أوكرانيا، على أن يتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى "عملية القوات الموحدة لأوكرانيا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد بدأت فى شهر أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدنى.