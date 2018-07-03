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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:09 م
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أهم 10 بوستات.. حياة الدرديرى: توفيق عكاشة بصحة جيدة ونقضى أسبوع إجازة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:11 م
أهم 10 بوستات.. حياة الدرديرى: توفيق عكاشة بصحة جيدة ونقضى أسبوع إجازة حياة الدرديري وعكاشه
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:
 

1- محمد الننى يودع أحزان المونديال بأجازة فى المالديف

5
5

 

6
6

 

7
7

 

الننى
الننى

 

2- أبوتريكة يعتذر عن صورته المتداولة مع مشجع إسرائيلى: لم أكن أعلم ولن نعترف بهم

ابو تريكة
ابو تريكة

 

3- حياة الدرديرى تنفى نقل توفيق عكاشة للمستشفى: نقضى إجازة أسبوع وحزينة للشائعات

الفراعين
الفراعين

 

4- "ستورى" إنستجرام يوثق خطوبة محمود تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

 

5- ‎أمينة خليل تنشر بوستر فيلم "122" وتطرح مسابقة للجماهير عن معنى أسمه

امينة خليل
امينة خليل

 

6- نبيل الحلفاوى: فى مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات لبى جيش مصر نداء الوطن

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

 

7- إبراهيموفيتش يدعم السويد فى مباراتها المصيرية أمام سويسرا بالمونديال

زلاتان
زلاتان

 

8- ترامب: محادثات جيدة مع كوريا الشمالية ولم تطلق صاروخا منذ 8 أشهر

ترامب
ترامب

 

9- منتخب اليابان يترك رسالة شكر لمنظمى كأس العالم بغرفة الملابس بعد خسارتهما

منتخب اليابان
منتخب اليابان

 

10- حسن الرداد يحيى الذكرى الـ 15 لرحيل شقيقه فادى

حسن الرداد
حسن الرداد

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

الف سلامة عليك يا دكتور توفيق

ربنا على القوى بالراحة على الدكتور

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