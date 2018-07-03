أهم 10 بوستات.. حياة الدرديرى: توفيق عكاشة بصحة جيدة ونقضى أسبوع إجازة

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1- محمد الننى يودع أحزان المونديال بأجازة فى المالديف



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الننى

2- أبوتريكة يعتذر عن صورته المتداولة مع مشجع إسرائيلى: لم أكن أعلم ولن نعترف بهم



ابو تريكة

3- حياة الدرديرى تنفى نقل توفيق عكاشة للمستشفى: نقضى إجازة أسبوع وحزينة للشائعات



الفراعين

4- "ستورى" إنستجرام يوثق خطوبة محمود تريزيجيه



تريزيجيه

5- ‎أمينة خليل تنشر بوستر فيلم "122" وتطرح مسابقة للجماهير عن معنى أسمه



امينة خليل

6- نبيل الحلفاوى: فى مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات لبى جيش مصر نداء الوطن



نبيل الحلفاوي

7- إبراهيموفيتش يدعم السويد فى مباراتها المصيرية أمام سويسرا بالمونديال



زلاتان

8- ترامب: محادثات جيدة مع كوريا الشمالية ولم تطلق صاروخا منذ 8 أشهر



ترامب

9- منتخب اليابان يترك رسالة شكر لمنظمى كأس العالم بغرفة الملابس بعد خسارتهما



منتخب اليابان

10- حسن الرداد يحيى الذكرى الـ 15 لرحيل شقيقه فادى