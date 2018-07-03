أمطار غزيرة تثير حالة من الفوضى فى مومباى بالهند

رويترز

تسببت الأمطار الغزيرة فى تعطيل رحلات الطيران من وإلى مومباى، المركز المالى بالهند، وانهار جزء من جسر للمشاة مما أدى إلى وقف حركة قطارات.

وأعلنت المدارس والكليات في مختلف أرجاء المدينة أن اليوم عطلة لكن المكاتب الحكومية والبورصة والبنوك ظلت تعمل بشكل طبيعى.

وأعلنت شركة جت إيروايز الهندية للطيران إلغاء غرامات تعديل مواعيد الطيران واسترداد قيمة التذاكر للركاب المغادرين من مومباى.

وتسببت الأمطار في انهيار جزء من جسر للمشاة فى ضاحية أنديرى بغرب مومباى مما عطل حركة واحد من ثلاثة خطوط قطارات إلى المدينة.

وقال مسؤول بارز من إدارة الإطفاء إن خمسة أشخاص أصيبوا منهم اثنان فى حالة خطيرة.